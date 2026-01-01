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Джованни Ло Чольо

Италия  Италия   Аргентина  Аргентина  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
9 апреля 1996
Команды
Аргентина
Вид спорта
Футбол
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Аргентина

Игры

Мин

Чемпионат мира 2026

Команда
Аргентина

Игры

Мин


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