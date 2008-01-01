|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2018
|Казахстан (U-15)
|
3
|
|
|
|
|185
|2 (4)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
18
|
2+0
|
|
1
|
|833
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Женис
|
1
|
|
|
|
|12
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|73
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
3
|
1+0
|
|
1
|
|186
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
20
|
1+0
|
|
2
|
|616
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Ордабасы
|
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|Вторая лига Казахстана 2023
|Ордабасы-М
|
2
|
|
|
|
|30
|8 (10)
|Вторая лига Казахстана 2024
|Женис Жас (мол)
|
3
|
|
|
1
|
|240
|11 (12)