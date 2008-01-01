|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2018
|Казахстан (U-15)
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2
|
-3
|
|
|
|131
|2 (4)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Астана-М
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11
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-8
|
|
1
|
|945
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Астана
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|1 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Астана
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|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Астана-М
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14
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-31
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+0/-1
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2
|
|1171
|11 (14)
|Юношеская лига УЕФА 2022/23
|Астана (U-19)
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2
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-4
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|180
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Астана-М
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2
|
-4
|
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|113
|15 (15)