Ринат Сериккул

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Академия Онтустик
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11
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3+1
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|925
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
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2
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|19
|9 (14)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Академия Онтустик-М
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12
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1
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|798
|11 (17)
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-17)
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3
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|104
|2 (3)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Грузия-2018
|Казахстан (U-16)
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1
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|90
|4 (4)