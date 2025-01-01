Мирхат Акашев
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Елимай
|
6
|
|
|
|
|150
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
1
|
|
|
|
|2
|1 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Байтерек
|
4
|
|
|
1
|
|64
|15 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Байтерек
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Восток-д
|
1
|
|
|
|
|1
|5 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Восток
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|392
|6 (15)
Реклама