Павел Станев

|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|вр
|
10
|
|
|
|
|900
|5 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|вр
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Каспий
|вр
|
1
|
-2
|
|
|
|46
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Каспий
|вр
|
7
|
-8
|
|
|
1
|602
|4 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Каспий
|вр
|
2
|
-5
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Каспий
|вр
|
31
|
-26
|
+1/-4
|
2
|
|2790
|3 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Каспий
|вр
|
20
|
-20
|
+1/-3
|
1
|
|1756
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим