|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
|
10
|
|
|
1
|
|501
|1 (21)
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-16)
|
3
|
1+0
|
|
|
|223
|3 (3)
|Юношеская лига УЕФА 2018/19
|Астана (U-19)
|
1
|
|
|
|
|27
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2018/19 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
|
|
|
|263
|3 (4)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Астана
|
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|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
20
|
|
|
1
|
|1312
|13 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
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|
|
|
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Арысь
|
1
|
|
|
|
|19
|2 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Байконур Кз
|
2
|
|
|
|
|109
|11 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Жетысу-М
|
3
|
|
|
|
|22
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Кайсар-М
|
7
|
|
|
1
|
1
|548
|10 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Байконур Кз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Байконур Кз
|
18
|
|
|
3
|
|1109
|14 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Каспий
|
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|Вторая лига Казахстана 2023
|Каспий-М
|
13
|
|
|
2
|
|995
|10 (10)