|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|
1
|
-2
|
|15 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Торпедо (юн) УК
|
29
|
-89
|
|4 (10)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
|Актобе (мол)
|
1
|
-3
|
|1 (5)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
2
|
-3
|
|8 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Актобе (мол)
|
27
|
-46
|
|2 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|
13
|
-23
|
|9 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Актобе
|
|
|
|2 (4)