|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Грузия-2018
|Казахстан (U-16)
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1
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|90
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2018/19 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кайрат-Жастар
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|7 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Кайрат-Жастар
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3
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-8
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|270
|6 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Кайрат
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|3 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кайрат-Жастар
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|5 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кайрат
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|2 (4)