Кадырбек Аскар
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Команда
ДЮСШ № 7 Шм
Игры
1
Мин
90
Чемпионат Казахстана по футзалу 2018/19
Команда
ДЮСШ № 7 Шм
Игры
1
Мин
90
Вторая лига Казахстана 2019
Команда
Кыран-М
Игры
1
Мин
90
Вторая лига Казахстана 2021
Команда
Кыран-М
Игры
13
Желтые карточки
2
Мин
588
Вторая лига Казахстана 2022
Команда
Мактаарал-М
Игры
17
Желтые карточки
4
Красные карточки
2
Мин
1056
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
19
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
3
Мин
1278
Вторая лига Казахстана 2023
Команда
Онтустик-М
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
90
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
Команда
Онтустик
Игры
4
Желтые карточки
1
Мин
342
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Онтустик
Игры
20
Гол + Пас
3+2
Желтые карточки
4
Мин
1590
Кубок Казахстана по футболу 2025
Команда
Онтустик
Игры
1
Мин
78
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
22
Гол + Пас
2+1
Желтые карточки
4
Красные карточки
2
Мин
1754
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
8
Желтые карточки
2
Мин
553
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Онтустик
Игры
1
Мин
90