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Кадырбек Аскар

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
24 года
Дата рождения
12 декабря 2001
Команды
Онтустик
Вид спорта
Футбол, Футзал
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18

Команда
ДЮСШ № 7 Шм

Игры
1

Мин
90

Чемпионат Казахстана по футзалу 2018/19

Команда
ДЮСШ № 7 Шм

Игры
1

Мин
90

Вторая лига Казахстана 2019

Команда
Кыран-М

Игры
1

Мин
90

Вторая лига Казахстана 2021

Команда
Кыран-М

Игры
13

Желтые карточки
2

Мин
588

Вторая лига Казахстана 2022

Команда
Мактаарал-М

Игры
17

Желтые карточки
4

Красные карточки
2

Мин
1056

UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
19

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
3

Мин
1278

Вторая лига Казахстана 2023

Команда
Онтустик-М

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
90

Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024

Команда
Онтустик

Игры
4

Желтые карточки
1

Мин
342

Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Онтустик

Игры
20

Гол + Пас
3+2

Желтые карточки
4

Мин
1590

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Онтустик

Игры
1

Мин
78

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
22

Гол + Пас
2+1

Желтые карточки
4

Красные карточки
2

Мин
1754

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
8

Желтые карточки
2

Мин
553

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Онтустик

Игры
1

Мин
90


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