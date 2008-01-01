Ануар Умашев

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Акжайык
|
|
|
|
|
|3 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Алтай УК
|
13
|
1+0
|
|
2
|
|929
|4 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Алтай УК
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|385
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Алтай УК
|
30
|
1+0
|
|
8
|
1
|2500
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Алтай УК
|
3
|
|
|
1
|
|270
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
14
|
|
|
1
|
|1083
|2 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кайрат-Жастар
|
3
|
0+1
|
|
2
|
1
|93
|3 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Алтай См
|
26
|
1+1
|
|
5
|
|1952
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Алтай См
|
2
|
|
|
|
|25
|1 (3)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Кайрат-М
|
5
|
|
|
|
|155
|1 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Кайрат-М
|
14
|
1+0
|
|
2
|
1
|708
|2 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайрат-М
|
8
|
|
|
1
|
|655
|1 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Кайрат-М
|
14
|
|
|
4
|
1
|1215
|2 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Кайрат-М
|
|
|
|
|
|3 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Кайрат-М
|
3
|
|
|
|
|29
|2 (12)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Кайрат-М
|
8
|
|
|
1
|
|511
|9 (14)