|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Атырау-М
|
1
|
|
|
|
|15
|10 (12)
|Кубок НФЛ 2011
|Атырау-М
|
3
|
|
|
|
|73
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Атырау-М
|
19
|
|
|
|
|299
|7 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Атырау-М
|
20
|
3+0
|
|
|
1
|878
|9 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Атырау-М
|
9
|
|
|
|
|397
|2 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Атырау-М
|
18
|
3+0
|
|
3
|
|1194
|4 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Атырау-М
|
7
|
|
|
1
|
2
|355
|3 (6)