|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Астана
|
29
|
4+4
|
49
|10 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|
7
|
0+1
|
|3 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
4
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
2+1
|
16
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
24
|
5+1
|
24
|7 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
6
|
2+2
|
8
|2 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
3+3
|
4
|2 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
60
|
19+15
|
110
|15 (17)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Астана
|
2
|
|
|11 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Барыс (юн)
|
1
|
1+3
|
|1 (10)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
0+1
|
4
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
40
|
12+5
|
36
|13 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Барыс-Жас (юн)
|
12
|
12+4
|
49
|4 (10)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алматы
|
5
|
1+1
|
2
|12 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Алматы (мол)
|
8
|
8+7
|
31
|7 (12)