|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-16)
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)-2
|
3
|
1+0
|
|
1
|
|156
|4 (4)
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|159
|3 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2018/19 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
1
|
|132
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
5
|
|
|
|
|172
|6 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
9
|
1+0
|
|
3
|
|561
|5 (12)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-20)
|
2
|
0+1
|
|
|
|79
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Кайрат
|
3
|
|
|
|
|33
|4 (14)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
|
10
|
2+0
|
|
|
|569
|6 (15)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|СД Фэмэли
|
2
|
|
|
2
|
|159
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|СД Фэмэли
|
5
|
2+0
|
|
|
|426
|9 (16)