|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Сарматы (мол)
|
8
|
2+5
|
2
|9 (16)
|Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
|Южный Урал - Металлург (мол)
|
1
|
1+2
|
2
|3 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Сарматы (мол)
|
3
|
0+3
|
4
|14 (16)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Горняк
|
3
|
|
|4 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Горняк
|
53
|
16+18
|
16
|9 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Актобе
|
4
|
|
2
|8 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Горняк
|
44
|
6+17
|
22
|10 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Кулагер
|
3
|
|
|7 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Горняк
|
3
|
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Горняк
|
3
|
0+5
|
|4 (4)