Иван Куров
|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Сарматы (мол)
|
4
|
1+0
|
29
|9 (16)
|Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
|Южный Урал - Металлург (мол)
|
2
|
1+1
|
4
|3 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Сарматы (мол)
|
4
|
3+2
|
4
|14 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Южный Урал
|
1
|
|
|15 (16)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим