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Хоккей

Иван Куров

Россия
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 апреля 1998
Команды
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен, Спортивный судья
Вес, кг
80
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир Команда Позиция Игры Гол + Пас Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18 Сарматы (мол)

4

1+0

29

9 (16)
Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18 Южный Урал - Металлург (мол)

2

1+1

4

3 (5)
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19 Сарматы (мол)

4

3+2

4

14 (16)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Южный Урал

1

15 (16)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим

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