|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Кайсар-М
|
4
|
|
|
|
|67
|6 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Кайсар
|
8
|
|
|
|
1
|624
|1 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Кайсар-М
|
22
|
|
|
2
|
|1815
|8 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайсар-М
|
10
|
1+0
|
|
1
|
|847
|4 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Кайсар-М
|
4
|
|
|
|
|360
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Байконур Кз
|
1
|
|
|
|
|53
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байконур Кз
|
6
|
|
|
1
|
|262
|11 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Байконур Кз
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Байконур Кз
|
24
|
0+1
|
|
3
|
|2094
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Байконур Кз
|
24
|
0+4
|
|
2
|
|2081
|5 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Байконур Кз
|
33
|
1+3
|
|
2
|
|2962
|9 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Байконур Кз
|
26
|
0+3
|
|
2
|
|2233
|8 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Байконур Кз
|
12
|
|
|
1
|
|1080
|6 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Байконур Кз
|
12
|
0+1
|
|
4
|
|957
|11 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Кайсар-М
|
11
|
2+0
|
+1/-1
|
4
|
|965
|10 (11)