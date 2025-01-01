Азамат Исмаилов
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
Команда
Ордабасы-М
Игры
12
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
1
Мин
568
Первенство Казахстана 2011. Первая лига
Команда
Кыран
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
160
Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
1
Мин
26
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
Команда
Ордабасы-М
Игры
13
Гол + Пас
5+0
Желтые карточки
2
Мин
891
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
Команда
Кайсар-М
Игры
10
Гол + Пас
7+0
Желтые карточки
2
Мин
840
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
Команда
БИИK
Игры
29
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
2
Мин
1794
Кубок Казахстана по футболу 2013
Команда
БИИK
Игры
1
Желтые карточки
1
Мин
73
Кубок Казахстана по футболу 2015
Команда
Кайсар Жас
Игры
1
Мин
34
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
Команда
Кайсар Жас
Игры
16
Желтые карточки
2
Мин
813