Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Азамат Исмаилов

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
10 июня 1993
Команды
Туран-М
Вид спорта
Футбол
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
69
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011

Команда
Ордабасы-М

Игры
12

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
1

Мин
568

Первенство Казахстана 2011. Первая лига

Команда
Кыран

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
160

Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
1

Мин
26

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012

Команда
Ордабасы-М

Игры
13

Гол + Пас
5+0

Желтые карточки
2

Мин
891

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012

Команда
Кайсар-М

Игры
10

Гол + Пас
7+0

Желтые карточки
2

Мин
840

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига

Команда
БИИK

Игры
29

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
2

Мин
1794

Кубок Казахстана по футболу 2013

Команда
БИИK

Игры
1

Желтые карточки
1

Мин
73

Кубок Казахстана по футболу 2015

Команда
Кайсар Жас

Игры
1

Мин
34

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига

Команда
Кайсар Жас

Игры
16

Желтые карточки
2

Мин
813

Реклама

Живи спортом!