|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Ордабасы-М
|
3
|
|
|
|
|19
|5 (14)
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Ордабасы-М
|
21
|
1+0
|
|
|
|1679
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Ордабасы
|
|
|
|
|
|5 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Ордабасы-М
|
7
|
|
|
1
|
|620
|5 (6)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Ордабасы-М
|
21
|
6+0
|
|
1
|
1
|1570
|3 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Ордабасы-М
|
8
|
1+0
|
|
4
|
|687
|5 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
|194
|4 (4)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Ордабасы-М
|
18
|
6+0
|
+1/-0
|
3
|
|1449
|6 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Ордабасы-М
|
10
|
1+0
|
|
3
|
|894
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|46
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кайсар
|
16
|
0+3
|
|
1
|
|922
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Кайсар
|
8
|
|
|
2
|
|535
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кайсар
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Байконур Кз
|
2
|
|
|
|
|180
|5 (10)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|46
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Кайсар
|
2
|
|
|
|
|146
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Кайсар
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Байконур Кз
|
10
|
|
|
|
|857
|9 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Байконур Кз
|
23
|
8+2
|
+1/-1
|
8
|
|2006
|8 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Байконур Кз
|
12
|
1+2
|
+1/-0
|
3
|
|1020
|6 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|13 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Байконур Кз
|
16
|
2+0
|
+1/-0
|
3
|
|1343
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кайсар
|
|
|
|
|
|2 (4)