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Футбол

Айбол Жахаев (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Байконур Кз пз 96
Кайсар пз
Место рождения
Кызылорда
Дата рождения
15 декабря 1996 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
178
Вес, кг
73
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Ордабасы-М

3

19 5 (14)
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012 Казахстан (U-17)

3

90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Ордабасы-М

21

1+0

1679 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Ордабасы

5 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Ордабасы-М

7

1

620 5 (6)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-18)

1

90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Ордабасы-М

21

6+0

1

1

1570 3 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Ордабасы-М

8

1+0

4

687 5 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1

194 4 (4)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Ордабасы-М

18

6+0

+1/-0

3

1449 6 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М

10

1+0

3

894 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кайсар

1

46 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кайсар

16

0+3

1

922 1 (6)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Кайсар

8

2

535 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кайсар

1

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Байконур Кз

2

180 5 (10)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

46
Премьер-Лига Казахстана 2018 Кайсар

2

146 5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Кайсар

1

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Байконур Кз

10

857 9 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Байконур Кз

23

8+2

+1/-1

8

2006 8 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Байконур Кз

12

1+2

+1/-0

3

1020 6 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Кайсар

1

90 13 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Байконур Кз

16

2+0

+1/-0

3

1343 11 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Кайсар

2 (4)
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