Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Футбол

Ринат Хайруллин (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис пз 7
Место рождения
Астана
Дата рождения
19 февраля 1994 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
173
Вес, кг
67
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Астана-М

12

2+0

363 3 (12)
Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011 Казахстан (U-19)-2

3

167
Кубок НФЛ 2011 Астана-М

7

208 5 (6)
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-19)

2

90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Астана-М

15

1+0

472 11 (14)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

214
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Астана-М

15

1+0

1149 5 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Женис

19

1546 8 (18)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

103 (137)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Астана-М

20

2+0

4

1614 6 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Астана

1

1

90 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Астана

1

90
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Астана-М

6

1+0

517 6 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

2

1+0

45
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

4

142
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

2

435 3 (4)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Астана

1 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Жетысу

13

0+2

762 5 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Астана-М

1

1+0

77 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Жетысу

2

71
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

1

26 4 (5)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Астана-М

8

1+0

1

614 2 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

90
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

1

90 4 (4)
Чемпионат Латвии 2016 Спартак Юр

6

1+0

213
Чемпионат Черногории 2016/17 Единство

3

119
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Шахтер

8

1+0

451 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тараз

1

11 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Шахтер

3

1

185
Вторая лига Казахстана 2017 Тараз-М

1

63 5 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Каспий

11

1+1

3

962 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Каспий

3

1+1

188 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

18

0+3

3

879 2 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Мактаарал

8

0+1

439 4 (7)
Вторая лига Казахстана 2021 Женис

22

2+0

+0/-1

3

1803 3 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Женис

1

90
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Женис

3

0+1

238
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Женис

25

2+4

6

1820 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

2

0+2

1

90 2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

3

1+1

168 10 (15)

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus