|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Астана-М
|
12
|
2+0
|
|
|
|363
|3 (12)
|Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011
|Казахстан (U-19)-2
|
3
|
|
|
|
|167
|Кубок НФЛ 2011
|Астана-М
|
7
|
|
|
|
|208
|5 (6)
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Астана-М
|
15
|
1+0
|
|
|
|472
|11 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|214
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Астана-М
|
15
|
1+0
|
|
|
|1149
|5 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Женис
|
19
|
|
|
|
|1546
|8 (18)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|103 (137)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Астана-М
|
20
|
2+0
|
|
4
|
|1614
|6 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Астана
|
1
|
|
|
1
|
|90
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Астана
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Астана-М
|
6
|
1+0
|
|
|
|517
|6 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
|
|
|45
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|142
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
2
|
|435
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Жетысу
|
13
|
0+2
|
|
|
|762
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Астана-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|77
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Жетысу
|
2
|
|
|
|
|71
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|26
|4 (5)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Астана-М
|
8
|
1+0
|
|
1
|
|614
|2 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|90
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (4)
|Чемпионат Латвии 2016
|Спартак Юр
|
6
|
1+0
|
|
|
|213
|Чемпионат Черногории 2016/17
|Единство
|
3
|
|
|
|
|119
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Шахтер
|
8
|
1+0
|
|
|
|451
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тараз
|
1
|
|
|
|
|11
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Шахтер
|
3
|
|
|
1
|
|185
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тараз-М
|
1
|
|
|
|
|63
|5 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Каспий
|
11
|
1+1
|
|
3
|
|962
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
3
|
1+1
|
|
|
|188
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
18
|
0+3
|
|
3
|
|879
|2 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Мактаарал
|
8
|
0+1
|
|
|
|439
|4 (7)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
22
|
2+0
|
+0/-1
|
3
|
|1803
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Женис
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
3
|
0+1
|
|
|
|238
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
25
|
2+4
|
|
6
|
|1820
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
2
|
0+2
|
|
1
|
|90
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
3
|
1+1
|
|
|
|168
|10 (15)