|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017
|Казахстан (U-16)
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1
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|43
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)-2
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1
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1
|5
|4 (4)
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-17)
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2
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|91
|2 (3)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жетысу
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1
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|11
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Жетысу-М
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15
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1+0
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|745
|9 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Жетысу
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3
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|19
|3 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|АКАС
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3
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|15
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|АКАС
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18
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4+1
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|868
|6 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Кайсар Жас
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5
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|94
|11 (16)