|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|БН Каскелен
|
10
|
2+0
|
|
3
|
|639
|1 (18)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Жетысу-М
|
23
|
1+0
|
|
7
|
1
|1889
|13 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Жетысу-М
|
20
|
1+0
|
+0/-1
|
6
|
2
|1733
|8 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Жетысу
|
|
|
|
|
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Жетысу
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Жетысу-М
|
8
|
1+0
|
|
3
|
1
|634
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Жетысу-М
|
15
|
3+0
|
|
7
|
|1314
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Жетысу Б
|
16
|
|
|
3
|
1
|435
|8 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|46
|Вторая лига Казахстана 2016
|Рузаевка
|
6
|
|
|
1
|
|370
|12 (14)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
|Жетысу
|
4
|
1+0
|
|
|
|360
|4 (5)
|RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
|Жетысу
|
9
|
|
|
1
|
|810
|1 (3)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
|Жетысу
|
31
|
1+0
|
|
6
|
1
|2790
|2 (7)
|Кубок Казахстана по футзалу 2018
|Жетысу
|
9
|
3+0
|
|
|
|810
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2018/19
|Жетысу
|
25
|
8+0
|
|
|
|2250
|3 (8)
|Кубок Казахстана по футзалу 2019
|Жетысу
|
7
|
4+0
|
|
1
|
|630
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2019/20
|Жетысу
|
16
|
|
|
1
|
|1440
|4 (8)
|Кубок Казахстана по футзалу 2020
|Жетысу
|
4
|
|
|
|
|360
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Байтерек
|
8
|
3+0
|
|
4
|
|720
|6 (9)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Жетысу
|
21
|
2+0
|
|
4
|
|1890
|7 (9)
|Кубок Казахстана по футзалу 2021
|Байтерек
|
3
|
|
|
1
|
|270
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2021/22
|Каспий
|
24
|
2+0
|
|
5
|
|2160
|3 (9)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2021/22
|Байтерек
|
10
|
2+0
|
|
1
|
|900
|6 (9)
|Кубок Казахстана по футзалу 2022
|Астана
|
3
|
1+0
|
|
1
|
|270
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2022/23
|Астана
|
17
|
|
|
4
|
|1530
|8 (10)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2022/23
|Жетысу (н)
|
17
|
1+0
|
+0/-1
|
2
|
|1530
|10 (10)
|Кубок Казахстана по футзалу 2023/24
|Жетысу (н)
|
1
|
|
|
1
|
|90
|3 (3)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2023/24
|Жетысу (н)
|
6
|
1+0
|
|
1
|
|540
|6 (11)