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Футбол

Арман Каражанов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол, Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Омега зщ 12
Дата рождения
13 июня 1993 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
165
Вес, кг
61
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана 2011. Первая лига БН Каскелен

10

2+0

3

639 1 (18)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Жетысу-М

23

1+0

7

1

1889 13 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Жетысу-М

20

1+0

+0/-1

6

2

1733 8 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Жетысу

3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Жетысу

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Жетысу-М

8

1+0

3

1

634 4 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Жетысу-М

15

3+0

7

1314 10 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Жетысу Б

16

3

1

435 8 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Жетысу

1

46
Вторая лига Казахстана 2016 Рузаевка

6

1

370 12 (14)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17 Жетысу

4

1+0

360 4 (5)
RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017 Жетысу

9

1

810 1 (3)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18 Жетысу

31

1+0

6

1

2790 2 (7)
Кубок Казахстана по футзалу 2018 Жетысу

9

3+0

810 1 (6)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2018/19 Жетысу

25

8+0

2250 3 (8)
Кубок Казахстана по футзалу 2019 Жетысу

7

4+0

1

630 1 (4)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2019/20 Жетысу

16

1

1440 4 (8)
Кубок Казахстана по футзалу 2020 Жетысу

4

360 2 (4)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21 Байтерек

8

3+0

4

720 6 (9)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21 Жетысу

21

2+0

4

1890 7 (9)
Кубок Казахстана по футзалу 2021 Байтерек

3

1

270 3 (4)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2021/22 Каспий

24

2+0

5

2160 3 (9)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2021/22 Байтерек

10

2+0

1

900 6 (9)
Кубок Казахстана по футзалу 2022 Астана

3

1+0

1

270 3 (4)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2022/23 Астана

17

4

1530 8 (10)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2022/23 Жетысу (н)

17

1+0

+0/-1

2

1530 10 (10)
Кубок Казахстана по футзалу 2023/24 Жетысу (н)

1

1

90 3 (3)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2023/24 Жетысу (н)

6

1+0

1

540 6 (11)

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