|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
1
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Жетысу-М
|
16
|
|
|
2
|
|1186
|13 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|103
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Жетысу-М
|
16
|
3+0
|
|
3
|
|1361
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Жетысу Б
|
1
|
|
|
|
|90
|8 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Жетысу-М
|
21
|
4+0
|
|
3
|
1
|1890
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Жетысу-М
|
8
|
|
|
1
|
|595
|4 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Байтерек
|
4
|
|
|
|
|360
|4 (4)