|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
5
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|270
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|260
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
1
|
|
|
|
|28
|14 (16)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (4)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
2
|
|336
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018
|Казахстан (U-17)
|
5
|
|
|
|
|450
|3 (3)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Астана
|
1
|
|
|
|
|4
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Астана
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
|
23
|
1+0
|
|
4
|
|1187
|1 (21)
|Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018"
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|23
|4 (4)
|Юношеская лига УЕФА 2018/19
|Астана (U-19)
|
3
|
|
|
|
|143
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
6
|
|
|
|
|117
|13 (14)
|Юношеская лига УЕФА 2019/20
|Астана (U-19)
|
1
|
|
|
|
|60
|Вторая лига Казахстана 2020
|Астана-М
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|360
|4 (6)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
20
|
2+0
|
|
3
|
|1782
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Женис
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
2
|
|
|
|
|135
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
23
|
0+1
|
|
4
|
1
|2018
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
1
|
|
|
|
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
2
|
|
|
|
|26
|10 (15)