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Футбол

Адильжан Дюсембаев (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис зщ 4
Место рождения
Астана
Дата рождения
24 февраля 2001 (22 года)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
71
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-17)

5

1+0

+1/-0

270
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-17)

3

260
Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

1

28 14 (16)
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017 Казахстан (U-16)

3

270 3 (4)
Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017 Казахстан (U-16)

2

180 3 (4)
Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017 Казахстан (U-16)

2

180 3 (4)
10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017 Казахстан (U-17)

4

2

336 2 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-17)

2

180
Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018 Казахстан (U-17)

5

450 3 (3)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Астана

1

4 1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Астана

Вторая лига Казахстана 2018 Астана-М

23

1+0

4

1187 1 (21)
Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018" Казахстан (U-18)

2

23 4 (4)
Юношеская лига УЕФА 2018/19 Астана (U-19)

3

143
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Астана-М

6

117 13 (14)
Юношеская лига УЕФА 2019/20 Астана (U-19)

1

60
Вторая лига Казахстана 2020 Астана-М

4

1+0

1

360 4 (6)
Вторая лига Казахстана 2021 Женис

20

2+0

3

1782 3 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Женис

1

1

90
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Женис

2

135
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Женис

23

0+1

4

1

2018 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

1

2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

2

26 10 (15)

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