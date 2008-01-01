|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
6
|
|
|
1
|
|408
|1 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Актобе-Жас
|
1
|
|
|
|
|46
|14 (14)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Актобе-М
|
1
|
|
|
|
|90
|15 (17)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|67
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
28
|
1+0
|
|
3
|
|1903
|12 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
23
|
|
|
3
|
1
|1878
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
6
|
|
|
1
|
|260
|11 (16)