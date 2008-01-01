|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Байтерек
|
3
|
|
|
|
|112
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Байтерек
|
15
|
|
|
|
|636
|15 (18)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Экибастуз
|
5
|
|
|
|
|123
|7 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
8
|
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|
|
|115
|10 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
|
2
|
|
|
1
|
|76
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
|
9
|
|
|
|
|217
|6 (6)