|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
|Атырау
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|59
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Атырау-М
|
5
|
2+0
|
+1/-0
|
1
|
|335
|10 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Атырау
|
13
|
|
|
2
|
|625
|4 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Атырау
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок НФЛ 2011
|Атырау-М
|
2
|
|
|
1
|
1
|173
|4 (6)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Байтерек
|
23
|
10+0
|
+1/-1
|
7
|
|1962
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Атырау
|
23
|
1+2
|
|
5
|
|880
|2 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Атырау-М
|
2
|
1+0
|
|
|
|179
|2 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Жетысу
|
2
|
3+0
|
+1/-0
|
|
|180
|2 (137)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Жетысу
|
22
|
1+1
|
|
1
|
|809
|2 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Жетысу-М
|
4
|
|
|
|
|245
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
9
|
2+0
|
|
|
|537
|5 (13)