|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Байтерек
|
14
|
|
|
3
|
2
|849
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|66
|Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
|181
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Байтерек
|
27
|
|
|
11
|
4
|2289
|15 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Байтерек
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Байтерек
|
17
|
|
|
4
|
1
|1080
|10 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|73
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байтерек
|
16
|
|
|
10
|
2
|1440
|12 (13)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
|
23
|
1+1
|
|
13
|
|2008
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|
20
|
0+1
|
|
7
|
|1661
|9 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
|
2
|
|
|
2
|
|135
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
31
|
1+1
|
|
12
|
|2717
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
3
|
|
|
1
|
|254
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
22
|
1+0
|
|
11
|
1
|1930
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
7
|
|
|
1
|
|504
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
10
|
|
|
1
|
1
|866
|7 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
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