|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|ЦСКА Ал
|
17
|
|
|
1
|
|824
|17 (18)
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Каспий
|
5
|
|
|
|
|179
|12 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|ЦСКА Ал
|
7
|
|
|
|
|270
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|ЦСКА Ал
|
1
|
|
|
|
|15
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|ЦСКА Ал
|
15
|
|
|
|
|366
|17 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|ЦСКА Ал
|
2
|
|
|
|
|92
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|ЦСКА Ал
|
23
|
2+0
|
|
|
|1809
|12 (15)