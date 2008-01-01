Станислав Богданов

|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
1
|
|
|
|
|-461
|5 (18)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Гефест Ср
|пз
|
6
|
|
|
|
|-11
|11 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
17
|
1+0
|
|
1
|
1
|961
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
24
|
2+0
|
|
3
|
|1137
|15 (18)