|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футзалу 2020
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Рузаевка
|
8
|
1+0
|
|
|
|398
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
13
|
1+0
|
|
2
|
|1125
|5 (13)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Окжетпес
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|8 (128)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
15
|
4+0
|
|
|
|490
|1 (15)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Окжетпес
|
14
|
5+0
|
+1/-0
|
2
|
|910
|4 (18)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
|Казахстан (U-21)
|
7
|
0+1
|
|
2
|
1
|449
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Актобе
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
7
|
1+0
|
|
2
|
|562
|6 (12)
|Кубок Содружества 2013 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
1+0
|
|
|
|423
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|46
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|270
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Кызыл-Жар СК
|
1
|
|
|
1
|
|46
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Кызыл-Жар СК
|
5
|
|
|
1
|
|151
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|94
|14 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес-М
|
7
|
3+0
|
+1/-0
|
1
|
1
|608
|14 (14)
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Окжетпес
|
6
|
|
|
1
|
|86
|2 (18)