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Футбол

Александр Ульшин

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол, Футзал
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Окжетпес ун
Дата рождения
15 октября 1992 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
184
Вес, кг
78
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана по футзалу 2020 Окжетпес

1

90 4 (4)
Вторая лига Казахстана 2016 Рузаевка

8

1+0

398 12 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

13

1+0

2

1125 5 (13)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Окжетпес

1

1+0

90 8 (128)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Окжетпес

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Окжетпес

15

4+0

490 1 (15)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

2

1+0

+1/-0

90
Кубок Казахстана по футболу 2013 Актобе

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Окжетпес

14

5+0

+1/-0

2

910 4 (18)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015 Казахстан (U-21)

7

0+1

2

1

449 3 (5)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Актобе

1 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

7

1+0

2

562 6 (12)
Кубок Содружества 2013 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

1+0

423
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-21)

1

46
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-21)

3

270
Кубок Казахстана по футболу 2012 Кызыл-Жар СК

1

1

46
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Кызыл-Жар СК

5

1

151
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес

2

94 14 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес-М

7

3+0

+1/-0

1

1

608 14 (14)
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Окжетпес

6

1

86 2 (18)
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