|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Академия Онтустик
|
5
|
1+2
|
|
1
|
|318
|4 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
|
7
|
|
|
|
|286
|9 (14)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Академия Онтустик-М
|
24
|
9+0
|
|
5
|
|1775
|11 (17)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Академия Онтустик
|
3
|
|
|
|
|58
|2 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Академия Онтустик
|
1
|
|
|
|
|25
|2 (3)
|Чемпионат Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
1
|
|
|
|
|31
|4 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|53
|2 (4)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-16)
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|197
|3 (4)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
1
|44
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|79
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
2
|
1+0
|
|
|
|26