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Футбол

Илья Демин (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
СД Фэмэли пз 48
Место рождения
Алматы
Дата рождения
2 августа 2001 (22 года)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
72
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-17)

4

1+0

270
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-17)

3

207
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017 Казахстан (U-16)

3

240 3 (4)
Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017 Казахстан (U-16)

1

1

70 3 (4)
10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017 Казахстан (U-17)

4

2

340 2 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-17)

2

Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018 Казахстан (U-17)

4

2

1

173 3 (3)
Вторая лига Казахстана 2021 СДЮСШОР № 8 НС

16

4

1

1023 4 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 СДЮСШОР № 8 НС

7

0+1

1

520 4 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Жас Сункар

1

1

46
Вторая лига Казахстана 2022 Жас Сункар

10

1+0

4

732 2 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Улытау

3

180 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2023 Улытау

19

2+0

3

1352 1 (11)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 СД Фэмэли

2

2

118 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига СД Фэмэли

6

1+2

3

410 9 (16)

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