|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
|
|270
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|207
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|240
|3 (4)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
1
|70
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
2
|
|340
|2 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
2
|
1
|173
|3 (3)
|Вторая лига Казахстана 2021
|СДЮСШОР № 8 НС
|
16
|
|
|
4
|
1
|1023
|4 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|СДЮСШОР № 8 НС
|
7
|
0+1
|
|
1
|
|520
|4 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жас Сункар
|
1
|
|
|
1
|
|46
|Вторая лига Казахстана 2022
|Жас Сункар
|
10
|
1+0
|
|
4
|
|732
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Улытау
|
3
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Улытау
|
19
|
2+0
|
|
3
|
|1352
|1 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|СД Фэмэли
|
2
|
|
|
2
|
|118
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|СД Фэмэли
|
6
|
1+2
|
|
3
|
|410
|9 (16)