|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Гефест Ср
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Гефест Ср
|
22
|
|
|
2
|
|1980
|16 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Кызылжар
|
22
|
|
|
3
|
1
|1954
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Кызылжар
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Кызылжар
|
21
|
|
|
4
|
|1846
|5 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Кызылжар
|
1
|
|
|
|
|18
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Кызылжар
|
22
|
|
|
3
|
|1973
|9 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Кызылжар
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (13)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90