Дмитрий Колбунцев
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Елимай
|
2
|
|
|
|
|106
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Елимай
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
-11
|
+0/-3
|
|
|270
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Елимай
|
1
|
|
|
|
|11
|2 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Елимай
|
1
|
-1
|
|
|
|23
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Елимай
|
|
|
|
|
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-18)
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Елимай-М
|
10
|
-9
|
+1/-0
|
2
|
|900
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Елимай
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Елимай-М
|
6
|
-8
|
+0/-3
|
1
|
|517
|6 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Елимай
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Елимай
|
10
|
-8
|
+0/-1
|
|
|728
|6 (13)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|4 (5)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Алтай См
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Алтай См
|
19
|
-13
|
|
|
|1643
|3 (6)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2016
|Алтай См
|
|
|
|
|
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|46
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
4
|
-8
|
|
|
|360
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Жетысу
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|45
|9 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
11
|
-7
|
|
|
|990
|1 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
23
|
-15
|
|
2
|
|2070
|5 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Жетысу
|
|
|
|
|
|5 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
8
|
-6
|
|
|
|720
|5 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|
|
|
|
|
|6 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|
3
|
-3
|
|
|
|270
|2 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кыран
|
9
|
-12
|
|
1
|
|810
|3 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Кыран-М
|
2
|
-5
|
|
|
|180
|8 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кыран
|
1
|
|
|
|
|90