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Футбол

Дмитрий Колбунцев

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 мая 1996
Команды
Елимай
Вид спорта
Футбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Елимай

2

106
Кубок Казахстана по футболу 2012 Елимай

1

-2

90
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

-11

+0/-3

270
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Елимай

1

11 2 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Елимай

1

-1

23
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году Елимай

Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-18)

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Елимай-М

10

-9

+1/-0

2

900 9 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Елимай

6 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Елимай-М

6

-8

+0/-3

1

517 6 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

4 (4)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Елимай

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Елимай

10

-8

+0/-1

728 6 (13)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

4 (5)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

1

45
Кубок Казахстана по футболу 2016 Алтай См

2

-1

180 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Алтай См

19

-13

1643 3 (6)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2016 Алтай См

Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

3

46
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

4

-8

360 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Жетысу

2

-1

180 1 (3)
Вторая лига Казахстана 2017 Жетысу-М

1

45 9 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Жетысу

11

-7

990 1 (10)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

23

-15

2

2070 5 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Жетысу

5 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Жетысу Б

8

-6

720 5 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Жетысу

6 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Жетысу Б

3

-3

270 2 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Кыран

9

-12

1

810 3 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Кыран-М

2

-5

180 8 (11)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Кыран

1

90

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