Еркасым Ешенкул
БиографияИнформация отсутствует
Кубок Казахстана 2011
Команда
Талас
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Мин
88
Первенство Казахстана 2011. Первая лига
Команда
Талас
Игры
31
Гол + Пас
11+0
Желтые карточки
5
Мин
2508
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
Команда
Талас
Игры
25
Гол + Пас
8+0
Желтые карточки
1
Красные карточки
2
Мин
2142
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
Талас
Игры
2
Мин
109
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
Команда
Тобол-М
Игры
3
Желтые карточки
1
Красные карточки
2
Мин
191
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
Команда
Тобол
Игры
3
Мин
198
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
Команда
Женис
Игры
3
Мин
97
Кубок Казахстана по футболу 2013
Команда
Тобол
Игры
1
Мин
90
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
Команда
Талас
Игры
24
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
2
Красные карточки
1
Мин
1672
Кубок Казахстана по футболу 2014
Команда
Талас
Игры
2
Мин
120
Кубок Казахстана по футболу 2015
Команда
Талас
Игры
1
Мин
73
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
Команда
Талас
Игры
10
Гол + Пас
2+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
860
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
Команда
Каспий
Игры
9
Гол + Пас
3+1
Мин
291
Кубок Казахстана по футболу 2017
Команда
Каспий
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
170
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Команда
Каспий
Игры
15
Гол + Пас
0+1
Желтые карточки
2
Мин
926
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
Команда
Мактаарал
Игры
12
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
2
Мин
676
Кубок Казахстана по футболу 2019
Команда
Арысь
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
1
Мин
258
Вторая лига Казахстана 2019
Команда
Арысь
Игры
25
Гол + Пас
14+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
2
Мин
1844