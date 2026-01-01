Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Еркасым Ешенкул

Еркасым Ешенкул

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
33 года
Дата рождения
28 октября 1992
Команды
Тараз-М
Вид спорта
Футбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
69
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Кубок Казахстана 2011

Команда
Талас

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Мин
88

Первенство Казахстана 2011. Первая лига

Команда
Талас

Игры
31

Гол + Пас
11+0

Желтые карточки
5

Мин
2508

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
Талас

Игры
25

Гол + Пас
8+0

Желтые карточки
1

Красные карточки
2

Мин
2142

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
Талас

Игры
2

Мин
109

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013

Команда
Тобол-М

Игры
3

Желтые карточки
1

Красные карточки
2

Мин
191

Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига

Команда
Тобол

Игры
3

Мин
198

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига

Команда
Женис

Игры
3

Мин
97

Кубок Казахстана по футболу 2013

Команда
Тобол

Игры
1

Мин
90

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Талас

Игры
24

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
2

Красные карточки
1

Мин
1672

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Талас

Игры
2

Мин
120

Кубок Казахстана по футболу 2015

Команда
Талас

Игры
1

Мин
73

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига

Команда
Талас

Игры
10

Гол + Пас
2+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
1

Мин
860

Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига

Команда
Каспий

Игры
9

Гол + Пас
3+1

Мин
291

Кубок Казахстана по футболу 2017

Команда
Каспий

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
170

Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига

Команда
Каспий

Игры
15

Гол + Пас
0+1

Желтые карточки
2

Мин
926

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
12

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
2

Мин
676

Кубок Казахстана по футболу 2019

Команда
Арысь

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
1

Мин
258

Вторая лига Казахстана 2019

Команда
Арысь

Игры
25

Гол + Пас
14+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
2

Мин
1844


Реклама


Реклама



Живи спортом!