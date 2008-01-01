Руслан Амиров

|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Гефест Ср
|вр
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Гефест Ср
|вр
|
2
|
-4
|
|
|
|180
|14 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Игилик
|вр
|
3
|
-7
|
+0/-1
|
|
|270
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Игилик
|вр
|
21
|
-20
|
+0/-3
|
1
|
1
|1890
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим