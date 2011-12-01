|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Иртыш-М
|
9
|
4+0
|
|
3
|
|677
|2 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Иртыш
|
9
|
|
|
1
|
|339
|5 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Иртыш
|
3
|
|
|
|
|194
|Лига Европы 2011/12
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|71
|Кубок НФЛ 2011
|Иртыш-М
|
7
|
1+0
|
|
5
|
|604
|2 (6)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Каспий
|
26
|
7+0
|
+0/-1
|
9
|
4
|2309
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Каспий
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Женис
|
25
|
2+0
|
|
6
|
1
|1450
|8 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Женис
|
1
|
0+1
|
|
1
|
1
|90