|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Цесна Ал
|
1
|
|
|
|
|45
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Цесна Ал
|
29
|
10+0
|
|
1
|
|2326
|10 (18)
|Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011
|Казахстан (U-19)
|
3
|
2+0
|
|
|
|166
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|207
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Кайрат
|
6
|
|
|
|
|195
|10 (14)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
18
|
1+0
|
+0/-1
|
1
|
2
|1453
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
2
|
|
|
|
|136
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Кайрат-Жастар (мол)
|
11
|
|
|
4
|
|723
|2 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Кайрат
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Кайрат-Жастар (мол)
|
9
|
5+0
|
+1/-0
|
|
|493
|3 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Восток
|
19
|
|
|
3
|
|1023
|6 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Восток
|
2
|
1+0
|
|
|
|167
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|ЦСКА Ал
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|ЦСКА Ал
|
20
|
1+0
|
|
3
|
|1650
|9 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
3
|
|
|
|
|270
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
9
|
1+0
|
|
1
|
|505
|4 (6)