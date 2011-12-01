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Футбол

Никита Утробин (спортсмен, спортивный судья, персонал, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Спортивный судья, Персонал
Действующий
Да
Дата рождения
3 января 1993 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
78
Просмотров: -
Турнир Команда Позиция Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Цесна Ал

1

45
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Цесна Ал

29

10+0

1

2326 10 (18)
Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011 Казахстан (U-19)

3

2+0

166
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

207
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Кайрат

6

195 10 (14)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Кайрат-Жастар (фарм)

18

1+0

+0/-1

1

2

1453
Кубок Казахстана по футболу 2012 Кайрат-Жастар (фарм)

2

136
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Кайрат-Жастар (мол)

11

4

723 2 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Кайрат

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Кайрат-Жастар (мол)

9

5+0

+1/-0

493 3 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Восток

19

3

1023 6 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Восток

2

1+0

167
Кубок Казахстана по футболу 2015 ЦСКА Ал

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига ЦСКА Ал

20

1+0

3

1650 9 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Каспий

3

270 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Каспий

9

1+0

1

505 4 (6)

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