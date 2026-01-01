Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Футбол

Константин Задорожный

Казахстан  Казахстан
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 июля 1987
Команды
БКС
Вид спорта
Футбол
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
79
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2011

Команда
Ак Булак

Игры
1

Мин
90

Первенство Казахстана 2011. Первая лига

Команда
Ак Булак

Игры
32

Гол + Пас
16+0

Пенальти
+3/-1

Желтые карточки
3

Мин
2770

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
Ак Булак

Игры
29

Гол + Пас
7+0

Пенальти
+0/-1

Желтые карточки
1

Красные карточки
1

Мин
2138

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
Ак Булак

Игры
3

Мин
226

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига

Команда
Ак Булак

Игры
34

Гол + Пас
14+0

Желтые карточки
2

Мин
2805

Кубок Казахстана по футболу 2013

Команда
Ак Булак

Игры

Мин

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Жетысу Б

Игры
27

Гол + Пас
23+0

Пенальти
+0/-1

Желтые карточки
3

Мин
2415

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Жетысу Б

Игры
1

Мин
45

Кубок Казахстана по футболу 2015

Команда
Елимай

Игры
2

Мин
149

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига

Команда
Елимай

Игры
19

Гол + Пас
6+0

Пенальти
+1/-0

Красные карточки
1

Мин
1528

Кубок Казахстана по футболу 2016

Команда
Кыран

Игры
2

Мин
180

Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
11

Гол + Пас
4+0

Мин
742

Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
13

Гол + Пас
1+0

Пенальти
+1/-0

Мин
763

Кубок Казахстана по футболу 2017

Команда
Мактаарал

Игры
3

Мин
235

Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
19

Гол + Пас
2+3

Желтые карточки
1

Красные карточки
1

Мин
1337

Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2017

Команда
Мактаарал

Игры
1

Мин
90

Кубок Казахстана по футболу 2018

Команда
Мактаарал

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Мин
360

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
31

Гол + Пас
5+3

Пенальти
+0/-2

Желтые карточки
5

Мин
2216

Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
24

Гол + Пас
4+1

Мин
1599

Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
8

Гол + Пас
1+0

Мин
259

Реклама

Живи спортом!