|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Зауралье
|
6
|
|
|10 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Стальные Лисы (мол)
|
4
|
3+2
|
2
|8 (17)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Стальные Лисы (мол)
|
4
|
2+5
|
2
|4 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Стальные Лисы (мол)
|
3
|
1+0
|
|2 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Стальные Лисы (мол)
|
8
|
1+4
|
2
|2 (16)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим