|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Алтай (мол) УК
|нп
|
21
|
6+6
|
6
|13 (17)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|нп
|
2
|
|
2
|9 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|нп
|
58
|
16+13
|
26
|15 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Стальные Лисы (мол)
|нп
|
1
|
1+0
|
|2 (16)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим