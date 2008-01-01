Валерий Кашуба

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Товарищеские матчи 2016
|Кыргызстан
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2014
|Кыргызстан
|
1
|
-3
|
|
|
|31
|Товарищеские матчи 2014
|Кыргызстан (U-23)
|
1
|
-3
|
|
|
|31
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Ак Булак
|
1
|
-1
|
+0/-1
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Ак Булак
|
3
|
-6
|
+0/-1
|
|
|270
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Ак Булак
|
19
|
-21
|
|
|
|1666
|8 (18)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим