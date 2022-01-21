Руслан Барзукаев
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Мавритания
Гамбия
Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
Команда
Жетысу
Игры
Мин
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
Команда
Жетысу-М
Игры
4
Мин
329
Кубок НФЛ 2011
Команда
Жетысу-М
Игры
10
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
2
Мин
858
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
Команда
Жетысу-М
Игры
5
Гол + Пас
5+0
Пенальти
+2/-0
Мин
377
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
Команда
Жетысу
Игры
Мин
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
Команда
Женис
Игры
2
Мин
28
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
Жетысу
Игры
Мин
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
Команда
Жетысу
Игры
3
Мин
121
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
Команда
Жетысу-М
Игры
15
Гол + Пас
5+0
Пенальти
+2/-0
Желтые карточки
1
Мин
1344
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
Команда
Жетысу-М
Игры
2
Желтые карточки
2
Мин
180
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
Команда
Жетысу
Игры
Мин
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
Команда
Жетысу
Игры
1
Мин
4