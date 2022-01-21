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Руслан Барзукаев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
38 лет
Дата рождения
5 декабря 1987
Команды
Жетысу-М
Вид спорта
Футбол
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
72
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Кубок африканских наций 2021   •   Камерун   •  
21 января 2022 01:00   •   закончен
Гамбия
Гамбия
  1:0
Тунис
Тунис
Кубок африканских наций 2021   •   Камерун   •  
16 января 2022 19:00   •   закончен
Гамбия
Гамбия
  1:1
Мали
Мали
Кубок африканских наций 2021   •   Камерун   •  
12 января 2022 22:00   •   закончен
Мавритания
Мавритания
  0:1
Гамбия
Гамбия
Кубок африканских наций 2021   •   Камерун   •  
24 января 2022 22:00   •   закончен
Гвинея
Гвинея
  0:1
Гамбия
Гамбия
Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига

Команда
Жетысу

Игры

Мин

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011

Команда
Жетысу-М

Игры
4

Мин
329

Кубок НФЛ 2011

Команда
Жетысу-М

Игры
10

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
2

Мин
858

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012

Команда
Жетысу-М

Игры
5

Гол + Пас
5+0

Пенальти
+2/-0

Мин
377

Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012

Команда
Жетысу

Игры

Мин

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
Женис

Игры
2

Мин
28

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
Жетысу

Игры

Мин

Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига

Команда
Жетысу

Игры
3

Мин
121

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015

Команда
Жетысу-М

Игры
15

Гол + Пас
5+0

Пенальти
+2/-0

Желтые карточки
1

Мин
1344

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015

Команда
Жетысу-М

Игры
2

Желтые карточки
2

Мин
180

Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015

Команда
Жетысу

Игры

Мин

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига

Команда
Жетысу

Игры
1

Мин
4


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