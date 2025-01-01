Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Футбол

Олжас Сулейменов

Казахстан  Казахстан
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 августа 1987
Команды
Елорда
Вид спорта
Футбол, Футзал
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
73
Кубок Казахстана 2011

Команда
Экибастуз

Игры
1

Мин
90

Первенство Казахстана 2011. Первая лига

Команда
Экибастуз

Игры
28

Гол + Пас
4+0

Желтые карточки
5

Мин
1750

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
Экибастуз

Игры
22

Желтые карточки
1

Мин
1066

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
Экибастуз

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Мин
38

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига

Команда
Экибастуз

Игры
7

Красные карточки
1

Мин
272

Кубок Казахстана по футболу 2013

Команда
Экибастуз

Игры
1

Мин
90

RBK Кубок Казахстана по футзалу 2016

Команда
КЭП Астана

Игры
3

Мин
270

