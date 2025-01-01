Олжас Сулейменов
Кубок Казахстана 2011
Команда
Экибастуз
Игры
1
Мин
90
Первенство Казахстана 2011. Первая лига
Команда
Экибастуз
Игры
28
Гол + Пас
4+0
Желтые карточки
5
Мин
1750
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
Команда
Экибастуз
Игры
22
Желтые карточки
1
Мин
1066
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
Экибастуз
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Мин
38
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
Команда
Экибастуз
Игры
7
Красные карточки
1
Мин
272
Кубок Казахстана по футболу 2013
Команда
Экибастуз
Игры
1
Мин
90
RBK Кубок Казахстана по футзалу 2016
Команда
КЭП Астана
Игры
3
Мин
270