|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Экибастуз
|
15
|
|
|
1
|
|232
|5 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Экибастуз
|
19
|
|
|
|
5
|779
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Экибастуз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Экибастуз
|
14
|
1+0
|
|
1
|
1
|150
|7 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Экибастуз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
|
3
|
|
|
|
|202
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
21
|
|
|
1
|
|1085
|10 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
|
26
|
|
|
7
|
1
|2340
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|61
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|
21
|
0+2
|
|
6
|
|1704
|9 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
|
2
|
|
|
1
|
|178
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
25
|
0+1
|
|
5
|
1
|1655
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
3
|
|
|
2
|
|226
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
25
|
2+1
|
|
3
|
|1868
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
10
|
0+1
|
|
4
|
|652
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
12
|
1+0
|
|
1
|
|692
|7 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|68