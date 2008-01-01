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Футбол

Акмаль Айменов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Экибастуз зщ 13
Место рождения
Экибастуз
Дата рождения
13 июля 1992 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
175
Вес, кг
70
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Экибастуз

15

1

232 5 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Экибастуз

19

5

779
Кубок Казахстана по футболу 2012 Экибастуз

1

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Экибастуз

14

1+0

1

1

150 7 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Экибастуз

1

1

90
Кубок Казахстана по футболу 2015 Экибастуз

3

202
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Экибастуз

21

1

1085 10 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Экибастуз

2

180 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Экибастуз

26

7

1

2340 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Экибастуз

1

61 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Экибастуз

21

0+2

6

1704 9 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Экибастуз

2

1

178 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Экибастуз

25

0+1

5

1

1655 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Экибастуз

3

2

226 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Экибастуз

25

2+1

3

1868 12 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Экибастуз

10

0+1

4

652 5 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Экибастуз

12

1+0

1

692 7 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Экибастуз

1

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