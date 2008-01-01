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Футбол

Андрей Бурцев (спортсмен, персонал, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Действующий
Да
Место рождения
Экибастуз
Дата рождения
5 июня 1987 (34 года)
Пол
мужской
Рост, см
186
Вес, кг
81
Турнир Команда Позиция Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Экибастуз

1

90
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Экибастуз

29

1+0

1

2489 5 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Экибастуз

27

3

2414
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Экибастуз

34

2+0

3

3060 12 (18)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Экибастуз

24

3+0

2

1837 7 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Экибастуз

1

20
Кубок Казахстана по футболу 2015 Экибастуз

3

270
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Экибастуз

22

3+0

7

1920 10 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кызыл-Жар

4

2+0

355 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кызыл-Жар

22

0+2

1

1

1004 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Экибастуз

2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Экибастуз

18

1+1

5

1

1547 9 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Экибастуз

2

0+1

96 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Экибастуз

4

62 6 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Экибастуз

6

55 12 (14)
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