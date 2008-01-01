|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Экибастуз
|
29
|
1+0
|
|
1
|
|2489
|5 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Экибастуз
|
27
|
|
|
3
|
|2414
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Экибастуз
|
34
|
2+0
|
|
3
|
|3060
|12 (18)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Экибастуз
|
24
|
3+0
|
|
2
|
|1837
|7 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|20
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
|
3
|
|
|
|
|270
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
22
|
3+0
|
|
7
|
|1920
|10 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кызыл-Жар
|
4
|
2+0
|
|
|
|355
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кызыл-Жар
|
22
|
0+2
|
|
1
|
1
|1004
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Экибастуз
|
|
|
|
|
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|
18
|
1+1
|
|
5
|
1
|1547
|9 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
|
2
|
0+1
|
|
|
|96
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
4
|
|
|
|
|62
|6 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
6
|
|
|
|
|55
|12 (14)