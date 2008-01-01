|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Экибастуз
|
30
|
1+0
|
+1/-0
|
6
|
|2700
|5 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Экибастуз
|
21
|
|
|
4
|
|1881
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Экибастуз
|
1
|
1+0
|
|
|
|21
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Экибастуз
|
32
|
2+0
|
+1/-0
|
5
|
2
|2815
|12 (18)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Экибастуз
|
25
|
|
|
3
|
2
|2157
|7 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|153
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
8
|
|
|
1
|
|488
|5 (13)
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
13
|
1+0
|
|
5
|
|1170
|10 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
|
2
|
|
|
2
|
|180
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
|
28
|
4+0
|
+0/-1
|
3
|
|2520
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Экибастуз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|
10
|
|
|
2
|
|855
|9 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
|
3
|
|
|
|
|225
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
32
|
0+3
|
|
4
|
|2880
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
24
|
3+0
|
+1/-0
|
9
|
1
|2152
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
12
|
|
|
2
|
|1080
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
13
|
1+1
|
|
|
|1056
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
3
|
|
|
1
|
|144
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Экибастуз
|
24
|
3+4
|
+0/-1
|
4
|
|1943
|6 (14)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Экибастуз
|
8
|
0+1
|
|
2
|
|589
|8 (15)