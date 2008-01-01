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Футбол

Айдын Бралин (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Экибастуз зщ 12
Место рождения
Баянаульский р-н
Дата рождения
9 июня 1989 (33 года)
Пол
мужской
Рост, см
182
Вес, кг
77
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Экибастуз

1

90
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Экибастуз

30

1+0

+1/-0

6

2700 5 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Экибастуз

21

4

1881
Кубок Казахстана по футболу 2012 Экибастуз

1

1+0

21
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Экибастуз

32

2+0

+1/-0

5

2

2815 12 (18)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Экибастуз

25

3

2

2157 7 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Каспий

2

153
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

8

1

488 5 (13)
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Экибастуз

13

1+0

5

1170 10 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Экибастуз

2

2

180 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Экибастуз

28

4+0

+0/-1

3

2520 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Экибастуз

1

1

90 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Экибастуз

10

2

855 9 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Экибастуз

3

225 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Экибастуз

32

0+3

4

2880 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Экибастуз

3

270 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Экибастуз

24

3+0

+1/-0

9

1

2152 12 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Экибастуз

12

2

1080 5 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

13

1+1

1056 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Аксу Ак

3

1

144
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Экибастуз

24

3+4

+0/-1

4

1943 6 (14)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Экибастуз

8

0+1

2

589 8 (15)

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