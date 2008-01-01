|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Экибастуз
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|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Экибастуз
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15
|
-17
|
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|
|1305
|5 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Экибастуз
|
8
|
-16
|
+0/-1
|
|
|618
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Экибастуз
|
1
|
-4
|
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|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
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|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
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14
|
-14
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+0/-2
|
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|1244
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Экибастуз
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|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|
2
|
-9
|
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|144
|9 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Ак-Бет Бн
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2
|
-5
|
|
|
|180
|4 (4)