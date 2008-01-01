|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Иле-Саулет
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Иле-Саулет
|
23
|
-17
|
|
|
|1981
|3 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Иле-Саулет
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Иле-Саулет
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Иле-Саулет
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|6 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Иле-Саулет
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Жетысу Б
|
14
|
-19
|
+0/-2
|
1
|
|1201
|8 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Жетысу Б
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Елимай
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Елимай
|
14
|
-10
|
+0/-2
|
|
|1197
|6 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
|
|
|
|
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
9
|
-12
|
|
1
|
|810
|4 (6)